Beyşehir'de Yollarda Tuzlama Çalışmaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sonrası etkili olmaya başlayan ağır kış şartlarının trafiğe çıkan sürücüleri olumsuz etkilememesi için çalışma yürütülüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sonrası etkili olmaya başlayan ağır kış şartlarının trafiğe çıkan sürücüleri olumsuz etkilememesi için çalışma yürütülüyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi üzerine ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan yollarda görülen buzlanmaya karşı önlem alındığını belirtti.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezi ana arterlerde, cadde ve sokaklarda, özellikle eğimli kesimlerde buzlanmaya karşı tedbir aldığını kaydeden Özaltun, "Ekipler tuzlama faaliyetlerine hız verdi. Bu konuda şikayet ve talep gelen güzergahlara da ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Sürücülerimizden üzücü bir kaza yaşanmaması için yollarda daha dikkatli ve yavaş seyretmelerini istiyoruz." dedi.

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