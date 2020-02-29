Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına yurtlarda kalan öğrenciler de destek verdi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu öğrenci yurtlarında kalan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsündeki farklı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışına katıldı.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunmanın önemine vurgu yaparak, destek veren öğrencilere ve personele teşekkür etti.

Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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