Beyşehir'de zabıta ramazan ayı öncesinde denetim yaptı - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir'de ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte rutin denetimlerin daha da artırıldığı belirtildi.

Özellikle şekerli ve unlu gıda mamulleri üreten esnafa yönelik denetimler yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Şekerli ve unlu gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak denetimlerimizde vatandaşlara sağlıklı ve temiz gıda tüketimi sağlayacağız. Denetimler neticesinde kurallara uymayan ve uyarı alan esnaflara yasal işlem uygulayacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliği olacaktır. Haftanın her günü bu ve buna benzer denetimlerimiz devam edecektir."