Beyşehir'de zabıtadan çay ocaklarına koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çay ocağı olarak faaliyetlerini yürüten iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerinde Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda bundan böyle çay ve içeceklerin servisinde cam bardak yerine tek kullanımlık kağıt bardağa geçilmesinin yanında şekerlerin de ambalajlı olması gerektiği yönünde tebligatta bulundu.

Belediye Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, ekiplerin 24 saat süreyle denetim ve kontrollerini kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı. İçişleri Bakanlığının genelgelerinin, ilçede uygulanması konusunda çok hassas olduklarını belirten Kuru, şunları kaydetti:

"Son genelge ile çay ocaklarında işletmecilerimizin cam bardaklar yerine tedbir amaçlı olarak tek kullanımlık kağıt bardakların kullanılması yönünde uyarılarımızı yaptık. Çay servis edilirken kullandıkları şekerlerin ise ambalaj içerisinde olması hususunda ikazlarımız oldu. Çünkü mevcut uygulama ile bardaklar tekrar yıkansa da tehlike ve risk arz edebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için tek kullanımlık kağıt bardakları tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli olduğu için bu tür önlemleri daha da yoğunlaştıracağız."