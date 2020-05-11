Beyşehir'de zabıtadan giyim pazarında tezgahlara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeniden satış yapmaya hazırlanan giysi satıcılarının faaliyet göstereceği tezgahlarının arasına konulması gereken sosyal mesafe ayarı nedeniyle çalışma başlattı.

Beyşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme süreci çerçevesinde Beyşehir'de daha önce Dalyan Mahallesi'nde BSA kanalı çevresinde kurulan giysi pazarının 12 Mayıs'ta yeniden faaliyetine başlayacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda zabıta ekiplerinin pazar yerinde satış yapacak olan pazarcı esnafının tezgahları arasında olması gereken 3-5 metrelik sosyal mesafe dolayısıyla bu bölümlerin çizgi çalışması yapılarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin çizgi çalışmasıyla pazar alanında yeniden yerleşim yeri planlamasının yapıldığı vurgulanarak, "Pazarcı esnafımıza faaliyetleri süresince sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek suretiyle koruyucu maske ve eldiven takarak gelen müşterilerine hizmet vermesi gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. Bu yönde belediye olarak gerekli yerleşim yeri planını tamamladık, pazarcılarımızın tezgahlar arası sosyal mesafesini belirlenen aralıklara çekebilmek için çizgi çalışmasını tamamladık. Yeni süreçte esnafımıza hayırlı bol kazançlı günler diliyoruz." denildi.