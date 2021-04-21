Beyşehir'de zabıtadan ramazan denetimleri - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler bu kapsamda ilçe merkezinde bulunan fırın, tatlı ve pasta imalathanelerine yönelik denetimlerini sürdürmektedir. Denetimlerimizde imalathane bölümleri, un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edilirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi noktasında işletmecilere uyarılarda bulunulmaktadır. Bu arada, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizlik kurallarına ve personellerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu ile ilgili kontroller de Ramazan ayı süresince devam ettirilecektir."