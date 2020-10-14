Beyşehir'de zabıtanın pazar yeri denetimleri - Son Dakika

Beyşehir'de zabıtanın pazar yeri denetimleri

14.10.2020 14:15
Beyşehir'de zabıtanın pazar yeri denetimleri, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hal İçi'ndeki sebze pazarı ile farklı alanlarda kurulan diğer pazarlarda maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, ekipler tezgahlarda satış yapan esnaflar ile vatandaşları da uyardı. Pazar yeri girişine "meyve ve sebzeleri hijyen nedeniyle seçerek almayınız, önemle rica olunur" yazılı afişe dikkati çeken ekipler, alışverişlerde satışa sunulan ürünlerin esnaf tarafından verilmesi ve vatandaşlar tarafından el değerek seçilmemesi gerektiği ikazında bulundu.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinin süreceği belirtildi.

Beyşehir, Zabıta, Konya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de zabıtanın pazar yeri denetimleri - Son Dakika

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