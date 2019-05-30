Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de zeka oyunları sergisi açıldı
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Beyşehir'de zeka oyunları sergisi açıldı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, "özgüvenli nesiller için tasarla ve oyna" projesinin sergisi açıldı.

Beyşehir'de zeka oyunları sergisi açıldı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, "özgüvenli nesiller için tasarla ve oyna" projesinin sergisi açıldı.

Cumhuriyet ilkokulunda etwining kulübü öğrencilerinin 3 E sınıfı öğretmeni Ramazan Kaderli nezaretinde hazırladığı okulda zeka oyunlarına ilgi çekmeye yönelik yürütülen proje kapsamında hazırlanan serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Konuk ve katılımcılar, sergiyi gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

İki gün süreyle açık kalacak sergi kapsamında öğrenciler 3 taş 9 taş, hedef 4, katemino, mangala oyunlarını tasarlayıp oynarken, zeka oyunlarını arkadaşlarına tanıttı. Ayrıca, sergide sanat etkinliklerinden teraryum iplik sanatı, taş boyama, ebru kolajlama çalışmaları da halkın beğenisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Beyşehir, Güncel
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