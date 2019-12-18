Beyşehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisinin de aralarında olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

Beyşehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisinin de aralarında olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Derebucak kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaya, özel eğitim uygulama merkezine ait engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kamyonet ve 3 otomobil karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı. Öğrenci servisi yoldan çıkarak sazlıklar arasında yan yatarken, bir otomobil ise refüje devrilerek yan yattı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, bazılarının ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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