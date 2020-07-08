Beyşehir'deki doğal gaz ve altyapı çalışmaları - Son Dakika

Beyşehir'deki doğal gaz ve altyapı çalışmaları

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede devam eden doğal gaz ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kenti prestijli yollar ile kaplayacaklarını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede devam eden doğal gaz ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kenti prestijli yollar ile kaplayacaklarını söyledi.

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Başkan Bayındır, Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Bir yandan Seydişehir'den gelen yüksek basınçlı boru hattı akslarının yol hazırlığını yaparken, diğer yandan da BOTAŞ ve Enerya'nın ilçe merkezi için yüksek basınç boru hatlarının getirilmesi ile dağıtım istasyonu çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Bayındır, "Enerya'nın şu an makine montajları bitti. O nedenle doğal gazın şehrimizle buluşması 2022'nin sonu demiştim. Çalışmalar bu hızla gidersek 2021 sonu da bitebilir. Ama biz yine de 2020'nin sonu diyelim." diye konuştu.

İlçe halkından yürütülen bu çalışmalar nedeniyle biraz sabırlı ve anlayışlı olmasını beklediğini dile getiren Bayındır, doğal gaz ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından ilçenin her cadde ve sokağında sıcak asfalt çalışmalarının başlatılacağını ve ilçeyi prestijli yollarla kaplayacaklarını aktardı.

Bayındır, "Parkeyse parke tamiri, asfaltsa asfalt bakımı ve onarımı, doğal gaz çalışmaları bitene kadar bu şekilde yol izleyeceğiz. Şehrimizde kazılan yerler ne zaman bitti o zaman prestij cadde ve sokaklar göreceksiniz. Bunun için önce alt yapı çalışmaları ve doğal gaz çalışmalarının bitmesini bekleyeceğiz. Hemşehrilerimden tek isteğim, bu konuda sabırlı ve anlayışlı olmaları." ifadesini kullandı.

Adil Bayındır, Seydişehir, Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'deki doğal gaz ve altyapı çalışmaları - Son Dakika
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