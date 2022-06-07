Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme - Son Dakika
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Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme

07.06.2022 12:45
Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme

Konya'nın önemli bakliyat ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir ilçesinde nohut ekili sahalarda yapılan incelemelerde bitkilerde antraknoz ve kök çürüklüğü hastalığı başlangıcının görüldüğü bildirildi.

Konya'nın önemli bakliyat ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir ilçesinde nohut ekili sahalarda yapılan incelemelerde bitkilerde antraknoz ve kök çürüklüğü hastalığı başlangıcının görüldüğü bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziraat mühendisleri tarafından ilçe genelinde nohut ekimi yapılan alanlarda saha taraması yürütüldüğü belirtilerek, "Nohut ekimi yapılan alanlarda antraknoz ve kök çürüklüğü başlangıcı tespit edilmiştir" denildi.

Saha çalışmalarında ayçiçeği ekili alanlarda da tarama faaliyeti yürütüldüğünün de belirtildiği açıklamada, "Ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda yabancı ot ilaçlarında aşırı doz kullanımından kaynaklı yapraklarda sararma ve gelişimde zayıflık olduğu görülmüştür. Üreticilerimizin nohut için erken ilaçlama yapmaları ve aşırı doz kullanımına dikkat etmeleri menfaatlerine olacaktır. Bereketli sezonlar diliyoruz" denilerek uyarılarda bulunuldu. - KONYA

Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme
Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme
Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme

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Konya'da ekili alanlar sular altında kaldı Konya'da ekili alanlar sular altında kaldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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