Beyşehir'deki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'deki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte seferberliği - Son Dakika

Beyşehir'deki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte seferberliği

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, koronavirüse karşı tüm eğitim kurumlarında başlatılan dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir'deki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte seferberliği, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, koronavirüse karşı tüm eğitim kurumlarında başlatılan dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında ilçe genelinde tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki binaların dezenfekte işlemine tabi tutulduğunu aktardı.

İlaçlı pompalarla yapılan dezenfekte çalışmalarının tamamlandığını belirten Konuk, şunları kaydetti:

"Çalışmalara okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve görevli hizmetlilerimiz de bizzat katılarak destek verdi. Yani bu konuda yürüttüğümüz çalışmalara herkes katkı sağladı. Hatta bazı okullarda okul müdürlerimiz kendileri, bazılarında ise öğretmenlerin de desteğiyle bu çalışmaları yürüttü. Mesai gece yarısına kadar sürdü. İlçemizde eğitimin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesi adına gerçekleşen bu dezenfekte çalışmaları haftada iki gün olarak bundan sonra da devam edecek."

Beyşehir'de 2017 yılından bu yana tüm okullarda temiz ve hijyenik okul sertifikası bulunduğunu da hatırlatan Konuk, "Okullarımızda Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli hijyen denetimi yapılmaktadır. Yürütülen bu çalışmalar okullarımızda ilave aldığımız önleyici tedbirlerdir." ifadesini kullandı.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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