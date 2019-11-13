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Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi
7 saat önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yapılan silah operasyonyonunda 10 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yapılan silah operasyonyonunda 10 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.
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