Beyşehir'deki ormanlık alanlarda bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ormanlık alanlarda yapılan bakım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kurucuova Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki 2021 yılı gençlik bakım çalışmalarının son bulduğu belirtildi.

Açıklamada, çalışmalara konu olan bölgelerde yaklaşık 4,6 hektarlık alanda 60 ila 80 santim boya ulaşmış olan ve boy farklılaşmasının belirgin bir şekilde görüldüğü Karaçam gençliklerinde, bu kapsamda sık fertlerin seyreltilmesi faaliyetlerinin tamamlandığı ifade edildi.