Beyşehir'deki Silah Operasyonunda 1 Tutuklama
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddia edilen fabrikanın sahibi tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddia edilen fabrikanın sahibi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:10 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde önceki gün düzenlenen operasyonda, usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddia edilen Üzümlü Mahallesi'nde silah fabrikası bulunan H.Y. ile silahları almak için buluşma adresine gelen şüpheliler A.D. ve F.P. gözaltına alınmış, operasyon kapsamında iki araç ve bir işyerinde yapılan aramada Glock marka 7 tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 751 tabanca fişeği ile 2 av tüfeği ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, A.D ve F.P adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
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