Son Dakika Haberleri: Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Son Dakika Güncel Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

40 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. ve İ.D.'nin ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ev ve arabalarda yaptıkları aramalarda kurusıkıdan bozma olduğu tespit edilen 20 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 23:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]