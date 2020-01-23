Beyşehir'deki silahla yarama olayında tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'deki silahla yarama olayında tutuklama - Son Dakika

Beyşehir'deki silahla yarama olayında tutuklama

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Beyşehir'deki silahla yarama olayında tutuklama, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Beyşehir- Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposu mevki'indeki orman yolu üzerinde 18 Ocak 2020 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mustafa İ. silahlı saldırıya uğradı. Hüyük'te bir gazinoda şef olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa İ. yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Yaralı Mustafa İ., kendisini olayın meydana geldiği adrese çağıran kişi tarafından tabancayla vurulduğunu iddia etmesi üzerine şüpheli A.U. Beyşehir polisi tarafından aranmaya başlandı. Hakkında daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.U., Beyşehir'de polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan A.U. tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi. - KONYA

Seydişehir, Beyşehir, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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