Beyşehir'deki tarihi konak kurtarılıyor - Son Dakika

Beyşehir'in Hamidiye Mahallesi'ndeki bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi konağın başlatılan çalışmalar sonrasında kurtarılacağı bildirildi.

Milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayı Milliye Karargahı olarak kullanılmış olan, Sultan II. Abdulhamit dönemi Osmanlı yapısı olan Süleyman Efendi Konağı'nın, Konya Valiliği ve Beyşehir Kaymakamlığı'nın girişimleri sonucunda yıkılmaktan kurtarılmak üzere kanuni mirasçıları tarafından tapusunun devletin ilgili kurumlarına hibe edildiği belirtildi.

Tarihi konağın mirasçılarından Selahattin Koydemir, tarihi konakla ilgili olarak "Devlete hibe ettik, tapuyu da devrettik." dedi.

Beyşehir ve Yöresi Tarih Kültür ve Turizm Mirasını Koruma Platformu Kurucusu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, yaptığı açıklamasında, 2010 yılından bu yana makale, köşe yazıları ve haberler ile pek çok defa gündeme taşıdıkları ve farkındalık oluşturmaya çalıştıkları konak hususunda yaşanan son gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. ???????

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescillenen tarihi konağın aslına uygun olarak restore edilmesi planlanıyor.