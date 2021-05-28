Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eflatunpınar Hitit Kutsal Havuzu ve Anıtı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi.

Yağışların az olması nedeniyle pınarlardan akan suyla dolan havuzun, geçen yılara oranda azaldığı gözlemlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı da önemli ölçüde düşen tarihi mekanın, alacağı yağışlarla eski görüntüsüne kavuşması bekleniyor.

Havuz ve anıtı Gaziantep'ten ziyarete gelen Yasin Can, AA muhabirine, Eflatunpınar'ın, Hititler'in su anıtı olduğunu ve daha çok dini günlerde kullanıldığını, burayı geçen yıl da ziyaret ettiklerini ancak bu yıl suyun azaldığını fark ettiklerini söyledi.

Bir diğer ziyaretçi Burak Mehmet Gürbüz ise Eflatunpınar'ın kuraklıktan gözle görülür bir biçimde etkilendiğini ifade ederek, "Buradaki su aşağıya doğru çekiliyor. Daha önce set seviyesine kadar çıkıyormuş. Şimdi diz boyunun biraz üzerinde." diye konuştu.