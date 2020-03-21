Beyşehir'deki yükseköğrenim yurtları öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'deki yükseköğrenim yurtları öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirildi - Son Dakika

Beyşehir'deki yükseköğrenim yurtları öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirildi

16 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı ve yurtların öğrencilerinin olası dönüşüne hazır hale getirildiği bildirildi.

Beyşehir'deki yükseköğrenim yurtları öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirildi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı ve yurtların öğrencilerinin olası dönüşüne hazır hale getirildiği bildirildi.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin kaldığı, ancak eğitime Kovid-19 nedeniyle verilen aradan sonra boşalan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci yurtlarının, dezenfeksiyon çalışmalarının ardından daha temiz ve sağlıklı bir ortama kavuşturulduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunan yurtların her bir alanının dezenfeksiyondan geçirildiğini vurgulayan Songül, şunları kaydetti:

"Ayrıca, yurtlarımızın her bir alanı personelimiz tarafından da hijyenik malzemelerle kapı, iç, pencere, dolaplar, WC, laboratuvar, masa ve sandalyeler silinmekte, yerler ise günlük sıvı ozonlu su ile paspaslanmaktadır. Ana giriş ile blok girişlerine ise el sıvı dezenfektanlar yerleştirilmiştir. Tüm nevresim ve yatak takımları ise yıkanmak suretiyle öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirilmiştir. Büyükşehir Belediyemize duyarlılığı ile bu hizmet ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Ali Akkanat, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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