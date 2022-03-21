Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

21.03.2022 15:28
Beyşehir'den kısa kısa

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Beyşehir Temsilciliği tarafından yardımseverlerin destekleriyle alınan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi yetim ailelerine ulaştırıldığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Beyşehir Temsilciliği tarafından yardımseverlerin destekleriyle alınan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi yetim ailelerine ulaştırıldığı bildirildi.

İHH Beyşehir Temsilciliği Başkanı Lokman Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı öncesinde Beyşehir'den Afrika ülkesi Nijer'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım götürmek için seferber olduklarını hatırlattı.

İHH olarak "en iyi yatırım kardeşe yatırımdır" sloganıyla, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdikleri kalkındırma projeleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretine giriştiklerini anlatan Öksüz, bu çerçevede temin ettikleri balıkçı teknesi, süt keçisi, dikiş makinesi ve gıda maddelerini gittikleri Nijer'in başkenti olan Niamey kentinde yetim ailelerine dağıtımını yaparak ulaştırdıklarını söyledi.

Beyşehir ve Derebucak ilçesinin doğal alanları doğaseverlerin gözdesi

Konya'nın doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Beyşehir ve Derebucak ilçeleri son yıllarda doğa tutkunlarının gözde bir çekim alanı haline geldi.

Her iki ilçede bulunan doğal ve tarihi, kültürel mekanlar yılın her mevsiminde ziyaretçi ilgisiyle karşılaşırken, doğa severler de katıldıkları doğa yürüyüş ve trekking etkinlikleri ile bu alanları yakından görme imkanı buluyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere, bu iki bölgenin doğa tutkunlarından çok rağbet gördüğünü söyledi.

Beyşehir'de okullu tekvandocu Türkiye Şampiyonası'nda ter dökecek

19- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Ortaokullar arası Tekvando Yarı Finaller Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonaya Sevinç Kardeşler Tekvando Spor Kulübü'nden iki sporcu katıldı. Müsabakalarda 53 kiloda mücadele veren tekvandocu Ömer Furkan Yıldız ikincilik derecesi elde etti. Yıldız, bu sonuçla Ortaokullar arası Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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Yatırım, Afrika, Nijer, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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