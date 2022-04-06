Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

06.04.2022 16:04
Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan doğal taşlar, Marble İzmir Fuarı'nda sergilendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan doğal taşlar, Marble İzmir Fuarı'nda sergilendi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye meclisinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sergilenen doğal taşların yabancı firmaların dikkatini çektiğini belirterek, açılan diyabaz taşı ocağının da ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Beyşehir Gölü'nde gezinti turları başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde havaların ısınmasıyla gezinti yatları mesaiye başladı.

Yat işletmecilerinden Ahmet Bülbül, gazetecilere, son yıllarda ilçenin yat turizminde önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Göl üzerindeki tekne turları sezonunun açıldığını aktaran Bülbül, "İlçemize gelen grupları teknemizle gezdiriyor, talep gelirse adalara da seferler düzenliyoruz. Ramazan ayının bitmesiyle günlük halk turlarımız başlayacak. Bu sezon yat turizminde beklentimiz oldukça yüksek." dedi.

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İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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