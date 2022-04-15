Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

15.04.2022 11:30
Beyşehir'den kısa kısa

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Beyşehirli hayırsever iş insanı Ali Akkanat, tarafından Yakamanastır Tabiat Parkında düzenlenen iftar programına Konya ve Beyşehir protokolü katıldı.

Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, hayırsever iş insanı Akkanat'a Beyşehir ve bölgesine yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da kendisinin de iş insanı Akkanat'ın yaptırdığı Ali Akkanat Anadolu Lisesinden mezun olduğunu belirtti.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları'nda kalan öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardım için seferber oldu.

Yurtta kalan öğrenciler ramazan ayı dolayısıyla, ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunmak amacıyla bir kampanya düzenledi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen kampanyaya destek olmak isteyen ailelerle bir araya gelen öğrenciler, bağışlanan giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı temsilciliğine bıraktı.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, AA muhabirine, yardım kampanyasını düzenleyen öğrenciler ile kampanyaya destek olan Beyşehirlilere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Vahdettin Özkan, Ali Akkanat, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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