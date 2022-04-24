Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Beyşehirli tarihçi yazar Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ile yazar Fatih Babaoğlu tarafından müşterek olarak kaleme alınan Seydişehir ve Bozkır ilçelerinin efsanelerini konu alan "Makalat" adlı kitap yayımlandı.

Prof. Dr. Muşmal, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yıldır birlikte çalıştıkları Fatih Babaoğlu ile 6 kitap yayımladıklarını belirtti.

Çocuklara yönelik kitabın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayınlanmasından da ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade eden Muşmal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığımız bu projede, öncelikle büyüklerin dilinden anlatılan masallar ve hikayeler bizzat mahallinden ve işin ehlinden derlenmiştir. Daha sonra da tarafımızdan geliştirilerek yeni neslin anlayabileceği bir dilde güncellenmiştir. Böylece unutulmaya yüz tutmuş bazı masallar, hem yazı hayatına kazandırılmış hem de yeni neslin dikkatine sunulmuştur. Birlikte hazırladığımız bu güzel hikaye çalışmamızı geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize hediye ediyoruz."

Beyşehirli tekvandocular bronz madalya kazandı

Niğde'de sona eren Anadolu Yıldızlar Ligi grup eleme müsabakalarına katılan Beyşehirli tekvandocular Emine Nur Uyar ve Hatice Atsız kilolarında üçüncü oldu.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando antrenörü Nafiz Çakır, sporcularını başarısından ötürü kutladı.

Çakır, müsabakalardaki başarılı performanslarıyla göz dolduran sporcularının gelecekte daha büyük başarılara imza atacağını vurguladı.