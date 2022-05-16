Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

16.05.2022 13:36
Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Lisesi öğrencileri Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Konya 2023 hedefine el ele" projesi kapsamında kıyı şeridi ve parklarda temizlik yaptı.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Lisesi öğrencileri Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Konya 2023 hedefine el ele" projesi kapsamında kıyı şeridi ve parklarda temizlik yaptı.

Projenin amacının öğrenciler ile toplumda çevre bilinci oluşturmak olduğu belirtildi.

Hem doğada yürüdüler hem de mağaraları tanıdılar

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'ne bağlı Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu üyeleri, Çamlık Mağaraları bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere, doğa yürüyüşü çerçevesinde mağaraları da yakından görüp içerisini ve çevresini gezme imkanı bulan doğa severlerin bölgeye hayran kaldığını belirtti.

Büyükkafalı, "Doğa tutkunlarımız buradaki parkurda 7 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğimizde katılımcılarımız Balatini, Körükini ve Suluin marağaları ile Çamlık Kalyon geçişini yakından görme imkanı buldu." dedi.

Beyşehirli sporcuların başarısı sevinç yarattı

Beyşehirli sporculardan Türkiye Kick Boks Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve İstanbul'da düzenlenen müsabakalardan bronz madalya ile döndü.

Beyşehir Sevinç Kardeşler Kick Boks Kulübü antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 52 ülkeden yaklaşık 3 bin 100 sporcunun katıldığı 7.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open Word Cup) müsabakalarında sporcularının 4'ünün derece elde ederek bronz madalya kazandığını belirtti.

Sevinç, şunları kaydetti:

"Beyşehirli sporcularımızdan Meliha Nur İnan 60 kilo gençler, Fatmagül İnan 70 kilo gençler kategorilerinde üçüncülük derecesi elde etti. Aynı kategoride madalya şansı arayan Tuhana Soydan da 65 kiloda üçüncülük başarısını elde etti. Yıldızlar kategorisinde mücadele veren bir başka sporcumuz Şerife Soydan ise 60 kiloda üçüncü oldu. Böyle büyük bir organizasyonda müsabakalara katılan derece elde eden ve edemeyen tüm sporcularımı gösterdiği performanslarından ve başarısından ötürü tebrik ediyorum."

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Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kick Boks, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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