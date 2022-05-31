Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de özel öğrenciler, eğitim yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmaları sergiledi.

Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel öğrencilerin eğitim yılı içerisinde öğretmenleri gözetiminde el emeği, göz nuru dökerek ortaya çıkardıkları çalışmalar için okul bahçesinde sergi ve kermes programı düzenlendi.

Okul idarecileri, daire müdürleri ve velilerinin de katıldığı açılışın ardından sergi ve kermes gezildi.

Beyşehir'de minik öğrencilere milli parklar tanıtıldı

Beyşehir'de öğrencilere Türkiye'nin en büyük 2'inci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı tanıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği İdare ve Ziyaretçi Merkezi, Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerini misafir etti.

Öğretmenleriyle birlikte göl kenarındaki İdare ve Ziyaretçi Merkezi'ni ziyaret eden minik öğrencilere, Beyşehir Gölü Milli Parkı ve park sahasında yaşam süren yaban hayatı hakkında bilgi verildi.