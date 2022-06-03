Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

03.06.2022 15:53
Beyşehir'den kısa kısa

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.

Okulun bahçesindeki programda, öğrenciler yemin etti, belgeleri verildi.

Öğrenciler daha sonra mezuniyet sevincini hep birlikte havaya kep atarak yaşadı.

Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, SÜ Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülsüm Baştuğ, akademisyenler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler ve aileleri katıldı.

Beyşehir'de üniversiteli öğrencileri hastanedeki çocukları sevindirdi

Beyşehir'de üniversite öğrencileri, hastanede yatarak tedavi gören çocukları oyuncak hediye ederek sevindirdi.

Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü'nde farklı yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, kampanya başlattı.

Öğrenciler "şifa oyuncakları" programı kapsamında Beyşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanede çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklarla bir araya gelen öğrenciler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri oyuncakları çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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