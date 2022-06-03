Hastanede çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklarla bir araya gelen öğrenciler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri oyuncakları çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Adil Bayındır, Ali Akkanat, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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