Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'in kırsal mahallelerinde yaşayanlar sağlık taramasından geçiriliyor.

Sağlık ekipleri, Yunuslar, Doğancık, İsaköy, Göçü, Adaköy, Yunuslar, Ağılönü ve Karadiken mahallelerinde ikamet eden vatandaşları, sağlık konularında bilgilendirdi, sağlık kontrolü yaptı.

Yerleşim merkezlerinde yaşayan özellikle yatağa bağımlı hastalar, yaşlılar ve engellilerin de dahil edildiği sağlık taramasında, vatandaşların tansiyon ölçümleri de gerçekleştirildi.

Sağlık sorunu tespit edilen vatandaşlar ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Beyşehir'de ailelere "engelsiz yarınlara" konulu eğitim semineri

Beyşehir'de sosyal ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan ailelere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde ailelere "engelsiz yarınlara" ve "dijital bağımlılıkla mücadele" konusunda bilgi verildi.

Sosyal çalışmacı Fatma Zehra Çiftçi tarafından verilen eğitimlerin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü hekim ve diyetisyenleri tarafından "çocuklarda beslenme ve hijyen" konuları anlatıldı.

Eğitim seminerlerinin ardından Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları sağlık taramasından geçirildi.

Beyşehir'de evde bakım hizmetleri sürüyor

Beyşehir'de 65 yaş üzeri, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik evde bakım hizmetlerinin sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun aile danışmanlık hizmetleri birimine bağlı olarak yakın sürede başlatılan hizmetin tüm gönüllere dokunarak yerine getirildiği belirtildi.

Birim olarak ihtiyaç sahibinin ev temizliği, kişisel temizliği, temel ihtiyaç alışverişi, hastane kontrolleri ve buna benzer ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca en önemlisi kadın cenaze yıkama hizmeti de veriyoruz. Bu konuyla ilgili kadın personelimizle ilçemizin merkez ve dış mahallelilerine ulaşım sağlayarak tüm bu hizmetleri Beyşehir Belediyesi olarak ücretsiz yerine getiriyoruz. Bakıma ihtiyacı olan ya da çevresinde böyle kişiler olan tüm vatandaşlarımız, eski belediyemizin son katındaki Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimine gelerek başvurabilirler." ifadeleri kullanıldı.