Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

28.06.2022 12:51
Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlanan 2 bin sülük doğaya bırakıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlanan 2 bin sülük doğaya bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir Gölü Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir Gölü kıyısında yaptığı kontrollerde yasa dışı sülük avlayan 2 kişiyi yakaladı.

Göl kıyısındaki sazlıklar arasından toplanarak kavanozlara doldurulduğu belirlenen 2 bin sülüğe el konuldu.

Sülükler doğal yaşam alanına bırakıldı, 2 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Beyşehirli 4 kick boksçu derece elde etti

Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Beyşehirli 4 sporcu, kentte sevinçle karşılandı.

Kick Boks Antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, "Şampiyonaya katılan 4 sporcumuz yeni başarılar elde etti. Sporcularımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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