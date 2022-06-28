Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlanan 2 bin sülük doğaya bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir Gölü Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir Gölü kıyısında yaptığı kontrollerde yasa dışı sülük avlayan 2 kişiyi yakaladı.
Göl kıyısındaki sazlıklar arasından toplanarak kavanozlara doldurulduğu belirlenen 2 bin sülüğe el konuldu.
Sülükler doğal yaşam alanına bırakıldı, 2 kişiye de idari para cezası uygulandı.
Beyşehirli 4 kick boksçu derece elde etti
Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Beyşehirli 4 sporcu, kentte sevinçle karşılandı.
Kick Boks Antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, "Şampiyonaya katılan 4 sporcumuz yeni başarılar elde etti. Sporcularımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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