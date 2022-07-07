Beyşehir'den kısa kısa

Zabıta ekipleri, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ile kurbanlık satışı yapan satıcıları sahte paraya karşı da uyardı.

Kaynak: AA

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