Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

07.07.2022 15:00
Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri hayvan pazarında kurban bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları ve kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri hayvan pazarında kurban bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları ve kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurbanlık satışının yapıldığı Soğla bölgesindeki hayvan pazarında denetim ve kontrollerini artırdı.

Zabıta ekipleri, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ile kurbanlık satışı yapan satıcıları sahte paraya karşı da uyardı.

Beyşehir'de yangın

Beyşehir'de, bir evin odunluk olarak kullanılan balkonunun altında çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Evsat Mahallesi, 40618 Sokak'taki evin balkonunun altındaki malzemeler yanmaya başladı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri binaya sıçramadan kontrol altına aldı.

Birinci katta yalnız yaşayan yaşlı adam da vatandaşlar tarafından evden dışarıya çıkarıldı.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çukurova'da Kurban Satış Yeri Denetimi Çukurova'da Kurban Satış Yeri Denetimi İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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