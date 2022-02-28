Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak - Son Dakika
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Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak

28.02.2022 15:30
Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak

İnsani Yardım Derneği (İHH) Beyşehir Temsilciliği Başkanı Lokman Öksüz, ramazan ayında Beyşehir'den Nijer'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım götüreceklerini söyledi.

İnsani Yardım Derneği (İHH) Beyşehir Temsilciliği Başkanı Lokman Öksüz, ramazan ayında Beyşehir'den Nijer'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım götüreceklerini söyledi.

İHH olarak "en iyi yatırım kardeşe yatırımdır" sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdikleri kalkındırma projeleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın gayretinde olduklarını belirtti.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, gönül esasına dayalı olarak çıktıkları bu kutlu yolda, kulun duası ve Rabbin rızasını kazanmak niyetiyle İHH Beyşehir Temsilciliği olarak yurt içinde ve dışında, "iyilik her yerde" sloganıyla yürüttükleri faaliyetlerine ramazan ayı öncesinde bir yenisini eklemek istediklerini kaydetti.

Bu kapsamda, Kalkındırma Projesi adı altında Afrika ülkelerinden Nijer'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine süt keçisi ve süt ineği, dikiş makinesi ve Tuk Tuk (üç tekerlekli motor) dağıtımı gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Öksüz, "Bu projeyle İHH Beyşehir Temsilciliği olarak balık yemesini değil, balık tutmasını öğretmeyi amaçlıyoruz. Ramazan ayı öncesi bu kalkındırma projesine başta zekatları ve diğer yardımlarla hayırsever vatandaşlarımızın katkıda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

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Yatırım, Ramazan, Nijer, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak - Son Dakika


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