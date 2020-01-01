Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı - Son Dakika

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in görevine başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in görevine başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Silopi Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan Ergin'in hasta kabülüne başladığını belirterek, "Hekimimize yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemiz ve hastanemiz için uzman hekim konusunda büyük bir açığın kapandığını söyleyebiliriz. Bu kazanımda başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendiye ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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