Son Dakika Haberleri: Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı
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Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı

1 saat önce

Beyşehir ilçesine atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı, System.String[]
Beyşehir ilçesine atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne iki farklı branşta yeni uzman hekim atamasının yapıldığını bildirdi.
Başhekim Küçükbuzcu, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını belirtti.

Küçükbuzcu, "Hastanemizde mesai yapmaya başlayan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Ordahan ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şemmi Koyuncu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemize ve hastanemize hayırlı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Beyşehir, Güncel
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