Beyşehir Devlet Hastanesi yanına helikopter pisti - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi tarafından yeni devlet hastanesinin yanındaki alana helikopter pisti inşa ediliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni devlet hastanesi yanındaki alana helikopter pistinin yanısıra, ihtiyaç duyulan otopark ilavesi çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Başkan Bayındır, açıklamasında çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şehrimizdeki hastaların ambulans helikopterler ile sevk edilmelerini ve hastanelere daha hızlı naklinde kullanılmak amacıyla, belediyemizce, Beyşehir'in Yeni Devlet Hastanesi yanına uçuşlara uygun bir şekilde helikopter pisti çalışmalarını başlattık. Ambulans helikopterin zaman kaybı olmadan hastanemizin yakınına inebileceği bu helikopter pistinin yeri, daha önceden öğretmenevinin önünden oluyordu, artık zaman kaybı yaşanmadan hastanemiz yakınındaki bu pistten hastaları alarak kısa sürede gideceği hastaneye ulaştırabilecek. Ayrıca hastane bahçemizdeki araç yoğunluğunu azaltmak için bu piste bir de otopark dahil ettik. Ardından acil girişine ambulansların rahat giriş çıkış yapabilecekleri özel ambulans yolunun da çalışmalarının startını verdik. Bu hizmetlerin tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum."