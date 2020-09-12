Beyşehir Devlet Hastanesinde "immün plazma" tedavisi başladı - Son Dakika

Konya'nın vaka yoğunluğu yaşanan ilçelerinden Beyşehir'de, Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde 3. basamak erişkin yoğun bakımının da hizmete girmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalar için immün plazma tedavisine de başlandığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede 3. basamak yoğun bakım biriminin açılmasının ardından yoğun bakım hizmetlerinin en üst düzeye çıkmasını sağladıklarını belirterek, ardından Kovid-19 tanısı konulan hastalardan gerekli olanlar için immün plazma tedavisine de başladıklarını söyledi.

Kovid-19 tedavisinde, immün plazma tedavisinin de uygun hastalarda tedaviye önemli katkı sağladığını ifade eden Küçükbuzcu, "Bu tedavinin mantığı Kovid-19 hastalığını geçirip iyileşen kişilerden aferez yöntemiyle elde edilen plazma konsantrelerin alınıp, hastaya kullanılması esasına dayanmaktadır." dedi.

Daha önce Kovid-19 sebebiyle Beyşehir Devlet Hastanesinde yatmakta olup immün plazma tedavisi gerekenleri il merkezindeki sağlık kuruluşlarına göndermek durumunda kaldıklarını hatırlatan Küçükbuzcu, bunun önüne geçebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda plazma tedavisinin de Beyşehir'de uygulanabilir hale geldiğini aktardı.

Küçükbuzcu, "Bu bağlamda Kovid 19 tanısı alıp iyileşmiş vatandaşlarımızdan plazma bağışı için tarafımıza başvurmalarını ve bu konuda duyarlılıklarını istirham ediyoruz. Bu konuda katkısı olan hekimlerimize, sağlık personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüksek akımlı oksijen tedavisi dönemi de başlıyor

Küçükbuzcu ayrıca Kovid-19 salgını döneminde, hastalığı ağır geçiren vatandaşların yoğun bakımda artan oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için hastane bünyesinde önümüzdeki günlerde yüksek akımlı oksijen tedavisi uygulamaya başlayacaklarını da müjdeledi.

Bu cihazların temini yoluna gittiklerini anlatan Küçükbuzcu, yüksek akımlı oksijen tedavisinin Kovid-19 hastalığıyla mücadelede tedavi yöntemlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19 hastalığında akciğer tutulumu olduğu zaman oksijen doygunluğu dediğimiz hastalarımızın oksijen saltrasyonu düşüyor. Bu hastalarda, oksijen seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Bunun çeşitli yolları var. Bunlardan birisi de yüksek akımlı oksijen tedavisi." ifadesini kullandı.

Bu makineler sayesinde tedavi uygulanarak hastaların oksijen düzeylerinin yükselmesinin sağlandığını aktaran Küçükbuzcu, şunları kaydetti:

"Hastanemizde üçüncü basamak yoğun bakım birimimizin de faaliyete geçmesinin ardından başlayan immün plazma ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan yüksek akımlı oksijen tedavisiyle beraber artık Kovid-19 tedavisinde Beyşehir Devlet Hastanemizin herhangi bir açığı kalmamış oluyor. Bu da Beyşehir için ve hastanemiz için çok olumlu bir gelişme. Vatandaşlarımızdan her ne kadar hastanemizde bu hastalığa karşı tedavide tüm imkanlara sahip olmuş olsak bile, yine de Kovid-19'a yakalanmamanın en önemli durum olduğunu belirtmekte yarar var. Bunun için maske, mesafe ve temizlik kurallarına vatandaşlarımız titizlikle uymalıdırlar."