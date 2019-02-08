Beyşehir Doğa Tutkunlarının Çekim Merkezi Oldu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nü bünyesinde barındıran Konya'nın Beyşehir ilçesi, son dönemde doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken bir merkez haline geldi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nü bünyesinde barındıran Konya'nın Beyşehir ilçesi, son dönemde doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken bir merkez haline geldi.



Beyşehir Belediyesi'nin "Konya'nın denizi, Akdeniz'in yaylası" sloganıyla gerçekleştirdiği, ilçenin zengin tarihi, kültürel, turizm ve doğa potansiyelini öne çıkaran tanıtım ve diğer faaliyetleri, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, bölgede son dönemde ivme kazanan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği doğa etkinlikleri, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı konumunda olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'na ziyaretçi sayısının gözle görülür ölçüde artışına neden oldu.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, hala yeterince keşfedilmemiş, saklı cennet olarak nitelendirdikleri Beyşehir'in eşsiz coğrafyasını ve doğal güzelliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtabilmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, doğa tutkunlarının yönünü bu bölgeye çevirmesine yol açtığını söyledi.



Büyükkafalı, Beyşehir'in son dönemde Türkiye genelinde çok fazla ziyaretçi çeken bir merkez haline geldiğini, bu durumu ilgili kurumların verdiği istatistiki verilerin de gözler önüne serdiğini ifade etti.



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve denizden bin 125 metre yükseklikteki, 30'dan fazla adaya sahip Beyşehir Gölü'nü, ilçenin çekim gücünü artırdığını vurgulayan Büyükkafalı, derneğin bünyesindeki doğa yürüyüşü ve fotoğraf toplulukları vasıtasıyla düzenledikleri değişik etkinliklerle aktif bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini belirtti.



2018'de 41 doğa etkinliği gerçekleştirildi



Belediye desteğiyle düzenledikleri doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliklerine Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve fotoğraf tutkunlarının katıldığını anlatan Büyükkafalı, şunları kaydetti:





"2018 yılında dernek olarak ilçemizde 41 doğa etkinliği gerçekleştirilirken, 37 farklı parkurda doğaseverleri buluşturduk. İlçemizin son yıllarda simgesi haline gelen Toroslar'ın eteğindeki zirvesi, 3 bin metre yükseltiye sahip Anamas Dağı en çok etkinlik düzenlenen mekan haline gelmiştir. Bu etkinliklere toplam 2 bin 460 doğasever katılmıştır. Etkinlikler içerisinde en fazla katılımı 190 katılımcıyla Yeşildağ Leylekler Vadisi ve İslibucak Doğa Yürüyüşü'ne gerçekleştirdiğimiz bölge alırken, düzenlediğimiz aktivitelerden en ilgi çekenleri mağaralar, kanyonlar, kültür ve tarih gezileri, orman içi doğa yürüyüş alanları, Anamas Dağı Karagöl tırmanışı, Jeep safari, rafting ve doğadaki çeşitli kamplar olmuştur. Beyşehir'in yanı sıra Konya merkez ve ilçelerinden, Antalya, Ankara ve Isparta bölgelerinden katılımın yoğunluk kazandığı bu etkinliklerimize Türkiye'nin dört bir yanından iştirak eden doğa tutkunlarını da aramızda görmeye başlamanın, onlara bu coğrafyayı tanıtıp yakından görme fırsatı vermenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz."

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