Son Dakika Haberleri: Beyşehir'e Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Beyşehir'e Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

15 dakika önce

Beyşehir'de, belediye tarafından tahsisi yapılan arsa üzerine 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi (ASM) binası ve 112 Acil Servis istasyonunun yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Beyşehir'e Sağlık Yatırımları Devam Ediyor, System.String[]
Beyşehir'de, belediye tarafından tahsisi yapılan arsa üzerine 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi (ASM) binası ve 112 Acil Servis istasyonunun yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, İçerişehir Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 4 aile hekiminin görev yapacağı ASM binası ile 112 Acil Servis istasyonunun iki yıl önce yer tahsisinin belediye tarafından yapıldığını belirterek,


"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatı ile çok şükür çalışmalara başlandı. İçerişehir Mahallesinin kanayan yarası olan ve yıllardır beklenen sağlık ocağının en kısa sürede inşallah mahallemize ve Beyşehir'imize kazandırılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yapılacak binanın bölgenin sağlık ihtiyacını uzun süre karşılayacağını ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Özkan da "Sağlık yatırımlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hızlı bir şekilde yapılmasının talimatını veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve yer tahsisi için Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun'a teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Acil Servis, Beyşehir, Güncel
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