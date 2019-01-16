Son Dakika Haberleri: Beyşehir'e Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası

Beyşehir'e Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası

56 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımına başlanan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatı sürüyor.

Beyşehir'e Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımına başlanan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatı sürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuklu mimarisi tarzında yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nin karşısında At Çiftliği mevkisinde yapımına başlanan bina için Başkan Özaltun, "Kış şartlarına rağmen inşaat çalışmaları devam ediyor. Hava şartları müsait olduğu sürece çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. İhale şartnamesi gereği, yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın 800 takvim günü içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. İnşallah Emniyet hizmet binamızın yakın zamanda bitirilmesinin ardından teşkilat mensuplarımız da daha rahat ve konforlu bir ortamda ilçemize asayiş ve diğer hizmetlerini gerçekleştirmeye başlayacak. İlçemize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özaltun açıklamasında ayrıca, ilçenin sadece belediye yatırımları değil, devlet yatırımları yönünden de altın bir dönem yaşadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:31 Kaynak: AA

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