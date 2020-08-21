Beyşehir Emniyet Müdürü Türken'e basın mensuplarından ziyaret - Son Dakika

Kısa süre önce görevine başlayan Beyşehir Emniyet Müdürü Mehmet Türken'i bazı basın mensupları ziyaret etti.

Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeref Yaşar ve ilçede görev yapan ulusal haber ajanslarının temsilcileri, Türken'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Türken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yaşar ise, Beyşehir'de faaliyet gösteren basın kuruluşları ve medya faaliyetleri hakkında emniyet müdürüne bilgiler verdi.

Türken, ilçede huzur ve güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.