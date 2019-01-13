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Beyşehir Gölü İçin Araştırma Önergesi

44 dakika önce

Beyşehir Gölü için araştırma önergesiKONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölündeki sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verildi.

Beyşehir Gölü için araştırma önergesi

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölündeki sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir Gölünün kirliliği, sulama amacıyla fazla su çekimi ve kıyı koruma alanında yapılmaya başlanan tesisler nedeniyle oluşabilecek sorunların belirlenmesi ve önüne geçilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılması amacıyla önerge verdi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara partisinin il başkanlığında gerçekleşen halk günü toplantısında seçmenin sorunlarını dinlerken Konya'nın sorunlarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Esin Kara, Meke Gölü ve Akşehir Gölü'nün kuruduğunu, Beyşehir Gölünün kurumasını istemediklerini dile getirdi.
Esin Kara şöyle konuştu; "Konya'nı n çevre sorunlarına değinmiştik. Bunlardan bir tanesi de Beyşehir Gölü'nün hızla kirlenmesi ve suyunun azalmasıydı. Bununla ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Sulamada Beyşehir Gölü'nün kullanılması, çevresel ve sanayi atıkları ile kanalizasyon sularının göle akması doğal ve ekolojik dengeyi bozuyor, suyun azalmasına, kuruma probleminin yaşanmasına sebep oluyordu. Bununla ilgili araştırma önergesini meclise sunduk. İnşallah Beyşehir Gölü için bir şeyler yapabiliriz, onun kurtulması için. Meke Gölümüz kurudu, Akşehir Gölümüz kurudu, Beyşehir Gölü'nün kurumasını istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Beyşehir bizim için önemli bir ilçe, haklarını savunuyoruz. Cennet ya Beyşehir'dedir ya da Beyşehir'in altındadır. O zaman o gölün kurumaması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Türkiye, Beyşehir, Genel
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