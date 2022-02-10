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Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

10.02.2022 10:12

Beyşehir Gölü, kar yağışının yeniden başlamasıyla bir kez daha beyaz gelinliğini giydi.

Beyşehir Gölü, kar yağışının yeniden başlamasıyla bir kez daha beyaz gelinliğini giydi.

İlçesinde, iki gündür etkili olan kar yağışı bir yandan günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde 18 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.

Kar yağışı Beyşehir Gölü yüzeyini tamamen beyaza bürürken, havadan görüntülenen göl kıyılarında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yollarda yaşanan buzlanmadan dolayı ilçeyi Konya'ya bağlayan yol geçici olarak tüm araçlara kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin bölgede yolları açmak için yürüttükleri çalışmalar sürüyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin tamamen durduğu ilçede, balıkçı teknelerini örten brandaların üzeri karla kaplanırken, kıyıda yürüyüş yapmak üzere göl kenarına akın eden vatandaşlar bol bol özçekim yapıyor.

Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

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Beyşehir Gölü, Hisarcık, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü kar yağışıyla yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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