Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadiken Mahallesi yakınlarındaki göl kenarında bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balçık ve bataklık olması nedeniyle sazlık alana kısmen girebilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından yangını bir süre sonra kontrol altına almayı başardı.

Ancak itfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından sazlık alanda tekrar alevlerin yükseldiği ihbar edildi.

Bunun üzerine, ekipler tekrar bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tekrar kontrol altına alındı.