Beyşehir Gölü kıyıları martıların akınına uğradı - Son Dakika

Beyşehir Gölü kıyıları havaların soğuması ile birlikte martıların akınına uğradı.

Kış mevsiminin yaklaşması ve iyice soğuyan havalar nedeniyle yiyecek arayışı içerisine giren martılar, sürüler halinde Beyşehir kent merkezinin kıyılarına akın etti.

Su seviyesi düşen göl sularında sulara dalarak küçük balıklarla beslenmeye çalışan martılara, sahile gezintiye gelen bazı vatandaşlar da yiyecek desteği veriyor.

Yanlarında getirdikleri ekmek veya simitleri parçalara bölerek göl kıyılarında havaya atmasıyla birlikte kapabilmek için birbiriyle adeta yarış içerisine giren martılar, günbatımı vaktinde güzel görüntüler sergiliyor.

Koray-Ayşe Sevilmiş çifti de ilçenin simgesi haline gelen martıları besleyebilmek için göl kenarına geldiklerini belirterek, "Göl sahilinde birçok kişinin martıları ekmekle beslediğini gördük. Bu manzara çok hoşumuza gitti." dedi.