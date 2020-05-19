Beyşehir Gölü kıyılarına akın eden su kuşları ilgi çekiyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren su kuşları popülasyonunun arttığı bildirildi.

Beyşehir ilçe merkezindeki kıyılarda sazlıklar arasını mesken tutan su kuşları, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf severler, kuş türlerini çekebilmek için kıyılarda fotoğraf mesaisi yapıyor.

Göl sularındaki sığ kesimlerde balıklarla beslenen değişik türdeki balıkçıl kuşlarının yanısıra üreme dönemindeki bahri ve sakar mekeler, martı ve karabataklar ile diğer su kuşları renkli görüntüler oluşturuyor.

Kuş cıvıltılarının arttığı, kurbağa seslerinin yükselmeye başladığı bahar dönemi ile birlikte görülmeye başlayan su yılanları da görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, geldikleri göl kıyılarında sakar meke, bahri ve balıkçıl kuşlarının yanısıra ötücü türlerle de karşılaştıklarını belirterek, su kuşları için önemli bir üreme ve kışlama alanı olan Beyşehir Gölü kıyılarının son yıllarda kuş fotoğrafçılığı için de en ideal alanlardan birisi haline geldiğini belirtti.

Kuş çeşitliliğinin gölde çok fazla olduğunu vurgulayan Konyalı, "Bugünlerde yemlenmek ve beslenebilmek için için göl kenarına gelen kurbağa ve su yılanlarını da görüyoruz. Koronavirüs salgını sonrasında sahil kesimlerde insan hareketliliğinin azalması gerçekten doğayı canlandırmış. Su kuşları ve canlılar kıyılarda doğada özgürce yemlenip, beslenip üreme mevsimini geçiriyorlar." dedi.