Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle göl kıyıları sessizliğe büründü.

Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan insanlar nedeniyle meydan, cadde, park ve sahil şeridi boş kaldı.

Açık alanlar sokak hayvanlarına, göl kıyıları da kuşlara kaldı. Göl kıyısında yiyecek arayışı içerisinde olan martılar, muafiyeti olanlar tarafından ekmekle beslendi.

Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar ise avlanmaya devam etti. Çok az sayıda balıkçı teknesinin açıklarda, balık avı için ağ sermesi dikkat çekti.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarında oluşturduğu uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar içerisindeki sürücüler ve yolcu olarak bulunanların muafiyet taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi.