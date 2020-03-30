Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda "koronavirüs" sessizliği
6 saat önce
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklardan ve sahil bandından havadan görüntüler Göl kıyılarındaki su kuşlarından detay KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük...
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklardan ve sahil bandından havadan görüntüler
Göl kıyılarındaki su kuşlarından detay KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük bir sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum