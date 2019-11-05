Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlar kesiliyor
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Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlar kesiliyor

7 saat önce

Beyşehir Gölü kıyılarında saz kesim çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlar kesiliyor, System.String[]

Beyşehir Gölü kıyılarında saz kesim çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kasım ayı olağanüstü meclis toplantısında yaptığı konuşmada, göl kıyılarında saz, kamış, ot ve benzeri istenmeyen sucul bitkilerin kesim çalışmalarına sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden başladıklarını söyledi.

Bayındır, kıyılarda su seviyesinin düşük olması dolayısıyla daha da kolay hale gelen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.


Başkan Bayındır, "Bu konudaki çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yürütüyor. Göl kıyılarında ekiplerimiz suların çekildiği karasal alanda saz, ot ve kamış gibi istenmeyen sucul bitkileri tırpanla kesip temizlerken, su yüzeyinde çalışan makinemiz ise sazlıkların arasına kadar girerek çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız, göl kıyısında Öğretmenevi ile Güldibi dediğimiz mevkiye kadar olan bu alanı tertemiz hale getirebilmek. Bu kesimin temizliğinin ardından da diğer mevkilerde mesai yine durmadan devam edecek." dedi.

Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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