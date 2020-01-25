Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel - Son Dakika
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Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel

7 saat önce

Türkiye'nin en önemli milli parklarından Beyşehir Gölü Mili Parkı, kış mevsiminde de farklı güzellikler sergiliyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel, System.String[]

Türkiye'nin en önemli milli parklarından Beyşehir Gölü Mili Parkı, kış mevsiminde de farklı güzellikler sergiliyor.


Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süre önce etkili olan yağışının durması sonrasında etkisini göstermeye başlayan şiddetli soğuklar ile birlikte yer yer buz tutan göl kıyıları ile beyaza bürünen adalar kartpostallık görüntüler oluşturmaya başladı. İrili ufaklı 33 adanın yer aldığı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda kar yağışının ardından kar örtüsü altında kalan bazı adalar güzel manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor. Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Yeşildağ Mahallesinin iskele mevkisinde ise kıyı kesimlerin buz tabakasıyla kaplanmasının ardından üzerine yağan beyaz kar görüntüsüyle birlikte sergilediği görüntüler de kış fotoğrafları için bölgeye çok sayıda fotoğraf tutkununun akın etmesine yol açtı.


Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın her mevsim farklı bir güzellik sergilediğini belirtirken, bölgenin kış mevsiminde de fotoğraf tutkunları için bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi. Beyşehir kent merkezinde kar örtüsü olmamasına rağmen hava sıcaklıklarının eksi 8'lere düşmesi neticesinde göl kıyılarının yer yer buz tuttuğunu görebilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Konyalı, "Beyşehir merkezde kar örtüsü yok ama göle kıyısı olan Yeşildağ Mahallesi ve çevresinde yarım metrenin üzerinde kar var. Burada karşıdan gördüğümüz adalar da yağan karla birlikte bembeyaz olmuş. Buz tutan kıyılar ve bembeyaz görüntüsüyle adalar adeta kartpostallık görüntüler sergiliyor. Balıkçıların da bu soğuklara rağmen mesaisini sürdürmesiyle birlikte biz fotoğrafçılar olarak sahaya çıktık. Çok güzel fotoğraflar çektik tabiatta. Görülmeye değer güzellikler sunuyor Beyşehir'in bu tarafları da" ifadelerini kullandı. - KONYA

Beyşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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