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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda avlanan 9 kişiye 80 bin lira ceza - Son Dakika

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda avlanan 9 kişiye 80 bin lira ceza

14.02.2022 12:24
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda avlanan 9 kişiye 80 bin lira ceza

Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcıya, toplam 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası kesildi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcıya, toplam 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında, yasak olmasına rağmen avlandığı iddia edilen 3 avcıyı yakalandı. Avcıların belgelerinin de olmadığını tespit eden ekipler, avda vurulduğu belirlenen 43 sığırcık ile 11 sakar mekeye imha edilmek üzere el koydu. Avcıların takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede belgesiz olarak avlandığı tespit edilen 6 avcıyı daha yakaladı. Avda kullanılan 2 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya, toplam 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Beyşehir Gölü, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda avlanan 9 kişiye 80 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda avlanan 9 kişiye 80 bin lira ceza - Son Dakika
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