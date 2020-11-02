Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda grup vakti olta keyfi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı bulunan Konya'nın Beyşehir ilçesi, sportif amaçlı amatör olta tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü kıyılarında sportif amatör avlanmaya açılan kıyı kesimlerde tatlı sulara oltalarını bırakan olta meraklıları, gün boyu mesai yapıyor.

Beyşehir Gölü, ilçenin yanısıra ilçe dışından gelen olta tutkunlarını da misafir ediyor. Olta tutkunlarının av mesaisi akşam güneşin battığı saatlerde de devam ediyor.

Olta tutkunu Mehmet Kaleli, kendisinin de hobi olarak sportif olta avcılığı yaptığını belirtirken, Beyşehir Gölü kıyılarına da çok sık geldiğini belirtti.

Bugünlerde gölün tatlı sularına akbalık ve levrek tutabilmek için olta attığını belirten Kaleli, "Jandarma burnu mevkisinde de mesai yapıyoruz. Burada pullu sazan ve Çin sazanı da oltalara takılabiliyor. Olta tutkunları olarak havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda avlanma yönünden daha bereketli bir dönem oluyor bizler için." dedi.